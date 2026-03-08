„Hihetetlen, de sajnos igaz”

Kaltenbach Jenő, Facebook: „Annak idejèn a magyarok a szèlhámos Orbánèrt lelkesedtek ès szavazták a hatalomba. A bölcsebbek már akkor óvtak a hatalomvágyától. Igazuk lett... Most, 15 èvvel kèsőbb újra feltünk a magyar politika egèn egy hasonló figura, Magyar Pèter. A magyarok meg, mintha semmit sem tanultak volna...”
