„Hová süllyed még a hazai közélet?”

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Nagy Feró szerint “Tetüzsinszkij” Európai Érdemrendje miatt már azt sem tudja, hogy mit keresünk az Európai Unióban. Ha valaki, akkor Nagy Feró igazán tudhatná, hogy milyen az, amikor egy elnyomó hatalom diktál a hazájában. Ám a szebb napokat látott énekes ma már azzá vált, akik ellen annak idején küzdött. Egész életében azt hallgatta, hogy a párt nyugati imperialistákkal szembeni harca győzni fog, és lám-lám idős korára pont azt a maszlagot böfögi fel, amivel egész életében etették. Most Brüsszel lett az új imperialista nyugat.”



