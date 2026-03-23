„Így tetteti magát Magyar Péter és a Tisza-szekta büszke magyarnak”

Dezse-Zelenka Dóra, Origo: : „Amikor olvasom, hogy egy Pétermeneten résztvevő férfi nyilatkozza, hogy »még az ördöggel is lecimborálna«, csak legyen végre rendszerváltás, meg nézem, hogy »vége van röfi« molinóval vonulgatnak a tiszások, akkor ismét megerősödik bennem a harci tudat, hogy ezeket nem engedhetjük többségbe. Egyértelműen látszik ugyanis, hogy Magyar Péter a nárcisztikus vadászok első fázisában van jelenleg, avagy most épp azt mutatja, hogy ő a jóságos, a nemzeti, a hazafi, a magyar, ő maga a nemzeti trikolór, az igazságos vezető. És nyilván vannak tájékozatlan és megvezethető emberek, akik ennek a show-nak be is dőlnek. A Magyarék mögötti stáb pontosan tudja, hogy a nyilvánosság felé mi hiányzott mindig is a mindenkori ellenzékből és a mindenkori ellenzéki messiásaiból. Egészen egyszerűen soha nem néztek ki jól. Soha, még csak meg sem próbáltak magyarnak tűnni, igényesen fellépni.”