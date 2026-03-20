„Ilyenkor jön Fekete-Győr, aki rögtön hőstettnek állítja be a számító szarháziságot.”

Mandula Viktor, Facebook: „Egyetlen dolog van, ami öklendetesebb a gyávaságból, helyezkedésből dezertáló ellenzéki jelölteknél. Ez pedig az ilyen esetekben menetrend szerint megérkező Fekete-Győr András, aki nyúlós-nyálas-csöpögős irományában rögtön nemzetmentő hőstettnek állítja be a számító szarháziságot, és cukrozott takonnyal leöntve üdvözli a csapatban a friss renegátot. Túljátszott pátosszal az egekig dicséri a haszonlesőkhöz frissen csatlakozó árulót, akiről korábban életében egy jó szót nem szólt, majd szembeállítja azokkal, akik minden támadás ellenére kitartanak az elveik mellett.”



