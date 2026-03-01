Horváth K. József, Mandiner : „Itt van például Bolgár úr, akin a fél világ röhög, annyira szánalmas. Egy időben Csermely Péter kolléga publicisztikai sorozatában volt gúny tárgya, nála lett Albán úr a gúnyneve. Ez azonban őt nem tántorította el attól, hogy továbbra is mindig mindent ugyanúgy csináljon, mint korábban. Pedig hát beszélhetne egyenesen is az olvasóval, ahogy a jobboldali tollforgatók szoktak, de ez tőle idegen. Meg ő akkor érzi igazán jól magát, ha a langymeleg komcsi fürdővízben lubickol, s mindenkit összefröcsköl, bemocskol vele, akit csak elér. Tudják, fut egy sorozata a Népszavában, aminek az a lényege, hogy hétről hétre példával akarja alátámasztani, hogy Orbán hazudik. Itt a legfrissebb példa. Azt írta a mai Népszavában: Orbán Viktor állította, hogy „az ukránok megtámadtak bennünket. Most még nem az embereinket, nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba”. Ezzel szemben a tény az, hogy az ukránok nem támadtak meg bennünket semmilyen értelemben. Hát… Drága Albán úr, a Barátság kőolajvezeték elzárása akkor mi a fene? Jótétemény?”