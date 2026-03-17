„Jó reggelt, Európa!”

Anikay Antal, ÖT: „Emmanuel Micron általában reggel hatkor ébred, és először a tükörbe néz. „Bonjour, Europe!”, mondja halkan, mert tudja, hogy a kontinens őt várja. Felesége friss kávét hoz, és erőteljesen megpaskolja az arcát. Majd felhív egy ukrán tábornokot: „Kitartó bátorságot kívánok!” – közli, miközben titkára lejegyzi a mondatot jövő heti beszédéhez. Délelőtt bejelenti, hogy Franciaország kész európai katonákat küldeni Ukrajnába. Délután pontosít: nem feltétlenül franciákat. Esetleg belgákat. Este egy elegáns vacsorán fejti ki, hogy Európa csak úgy maradhat szabad, ha ő, Micron vezeti. „Ez objektív tény.”



