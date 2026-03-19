„Június környékén majd jönnek a cikkek, hogy Magyar miért egy nárcisztikus pszichopata”

Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Amire viszont óhatatlanul ki kell térnünk, hogy a balos média mennyire tényként kezelte ezt az érzelemszámítgatást. Ez ugyanis már a Stockholm-szindróma súlyos változata. Ott tartunk, hogy a FOS feladta. Voltak ugyanis még korábban kísérletek arra, hogy ellentartsanak Bütyök ámokfutásának, például bemutatták, hogy mennyire szürreális volt, amikor Poroska bejelentette, hogy az éhező vendégmunkások inkább állatkerti belépőt vettek girosz helyett, hogy megegyék a kacsákat és az aranyhalakat, de azóta ez már csak a múlt. Az abúzus teljessé vált, és lemondtak róla, hogy egyáltalán fenntartásokkal kezeljék a muciológiai matekot. Most már mindent elhisznek, amit a zsebmessiás és az őt kiszolgálók mondanak, most már minden tény, ami érzelem, és egyetlen érzelem létezik: ÓÓÓÓÓRBÁN RÓÓÓÓÓSZ, MAGYAR JÓÓÓÓ. Nem tudjuk, hogy innen van-e még visszaút, mert ugye, amikor kiderül, hogy itt már nem lesz kormányváltás és a csicskamajdan is kudarca fullad, akkor majd meg kell állni a tükör előtt és szembenézni azzal, hogy milyen volt ez az elmúlt pár év, hogy hogyan tűrték el, hogy a szekta és annak feje minden lehetséges alkalommal megalázza őket, azt, hogy az általuk támogatott balos politikusok hogyan vették semmibe őket, és szóra sem méltatták a riportereiket. Ezzel szembe kell majd nézni. És igen, meg is fogják tenni, június környékén majd jönnek a cikkek, hogy Magyar Péter miért egy nárcisztikus pszichopata. Egészen addig, míg jön a következő messiás, aki majd még durvábban bánik velük és ismétlődik elölről az egész.”



