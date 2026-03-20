Juszt „polgártársat” kitüntették, mert könnyes szemmel kísérgette a szovjet csapatokat

Juszt László, Facebook: „“Mi azok vagyunk, akik haza szoktuk küldeni őket, nem pedig behívni, azért álljon meg a menet. Tehát ez egy mese – tegyük félre –, abból is a silány fajta.” 1989. június 16-án hangzott el az a beszéd, amire mindig hivatkozik ez a miniszterelnöknek kicsi, de a saját zsebeit igen tömni képes óriás. Aznap én TV Híradósként egy kitüntetést vettem át a Honvédelmi minisztériumban. Az apropó: 1989 januárjától 6 különböző Híradó és AHÉT riportban tudósítottam az orosz alakulatok kivonulásáról.”