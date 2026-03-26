„Kamu meztelen képpel akarnak lejáratni tiszások, feljelentéseket teszek.”

Dúró Dóra
2026. 03. 26. 14:37
Dúró Dóra, Facebook: „Kamu meztelen képpel akarnak lejáratni tiszások, feljelentéseket teszek. Szintet lépett a tiszások lejáratása: most már attól sem riadnak vissza, hogy egy meztelen nőt ábrázoló képet terjesszenek, azt állítva, hogy azon én szerepelek, pedig ez nem igaz. Az ezt posztoló tiszás ellen feljelentést teszek, egyúttal jelzem: négygyermekes anyaként különösen aljasnak tartom, hogy ilyen szintű, hazug lejáratással próbálnak meg szavazatokat szerezni. Női mivoltomban akarnak megsemmisíteni, anyaságomat tipornák a sárba. Árulkodó mindez alapvető értékeket semmibe vevő hozzáállásukról.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

