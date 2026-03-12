„Kár volt mondani…”

Susánszky Mátyás, PestiSrácok: „Ahogyan most is azt jelentett be, csak éppen az üzemanyagra. Mert nekünk van, de nekünk is kell. Viszont ha a magyar kormány megint előrelátó volt, hamarosan ismét hallhatunk majd az európai szolidaritásról. Csak az olajkészletünkre vonatkoztatva. Mindez persze annak is függvénye, meddig tart az iráni háború és hogyan rendeződik vissza a piac. Milyen új feltételekkel. Lehet, hogy Európa ismét rászorul majd az orosz energiára, és visszavesz az orosz szankciókból a gazdasági túlélése érdekében. Erről még biztosat nem lehet tudni. Ami biztos, hogy nekünk most van tartalékolt olajunk. Amiről lehet, hogy kicsit elhamarkodott volt a Kormányinfón ilyen nyíltan beszélni. Brüsszelben ugyanis azonnal egy szó hasított a bürokraták fejébe: szolidaritás.”