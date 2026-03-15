Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

„Kavarnak vagy nem kavarnak?”

Vésey Kovács László
2026. 03. 15. 14:51
Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „És itt jutunk vissza a magyarországi orosz beavatkozás meséjéhez. Ha megépítik ezt a történetet, ha ragaszkodnak a hazugságokhoz, akkor abból súlyos bajok lehetnek. Kitérő: Panyi Szabolcs ügynök európai hírszerző szervezetekre hivatkozott, amikor megírta, hogy három darab magas rangú orosz titkosszolga érkezett az orosz nagykövetség pincéjébe számítózni és tiktok-videókat gyártani, hogy megnyerjék Orbánnak a választást. Nos, nem tudjuk, melyik ország titkosszolgálata volt ez, csak tippelhetünk. Az biztos, hogy valószínűleg szellemi fogyatékosok dolgoznak náluk, hiszen nem kell ahhoz Magyarországra utaznia senkinek, hogy hamis videókat számítózzanak össze Bütyökről. És idejük sem nagyon volt rendes történetet kitalálni, vagyis valahol le vannak kötve a kapacitásaik. Németország, Nagy Britannia, Ukrajna és Lengyelország a tipp. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy titkosszolgálatok kavarnak Magyarországon, és nem az oroszok. De inkább nem kéne ezt tolni, mert ennek az lesz a következménye, hogy miután Doktorminiszterelnökúr behúzza a választásokat áprilisban, az orosz beavatkozásra hivatkozva a szokásos gyanúsítottak választási csalást fognak kiáltani. És majd kitalálják, hogy nem fogadják el az eredményt, majd erre hivatkozva pénzt akarnak lopni tőlünk. Csak a szokásos. Most lenne itt az ideje, hogy néhányan magukba nézzenek. Mert biztos nagyon finom a nagykövetségi lazac, jól jönnek az amerikai és német ösztöndíjak, a kamu konferenciákra kifizetett napidíj, a szállodai kényeztetés, az ilyenkor biztosított szolgálatkész fiatal fiúk és lányok, de talán nem Magyarország kárára kellene ezeket élvezni. Mert ebben az esetben tényleg megáll a hazaárulás tényállása, ami legalább annyira undorító dolog, mint egy orosz beavatkozás. Csak az előbbi sajnos valóság.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

