Parászka Boróka, Facebook: „Az, hogy van hogy a roppantul következetes és nemzeti érdeket hatékonyan képviselő magyar külügy egyik legfőbb szövetségese likvidálja a teheráni vezetést, a másik legfőbb szövetséges pedig ezt a likvidálást "cinikus gyilkosságnak" nevezi, amely "nemzetközi egyezményt és más normát sért"? A magyar kormány azt kéri az egyik legfőbb szövetségesétől, hogy adjon mentességet a szankciók alól és így a lojális Orbán-rezsim a "cinikus gyilkosozókkal" tudjon üzletelni. Jelentős háborús bevételt bezsebelni, mint békekormány? Ki kit néz hülyének? Mekkora itt a kölcsönös bizalom? Hány dudás fér meg egy csárdában? Két kulacsból meddig lehet vedelni?”



