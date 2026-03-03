Juszt László, Facebook: „Orbán úgy fogalmaz, hogy “nem enged az ukránok zsarolásának a kőolaj szállítás ügyében”. Érdemes ennél a kifejezésnél - “zsarolás” - megállni. Ki zsarol, kit? 2022-ben Magyarország a háború kirobbanásának évében az Orosz szankciós csomagok elutasításával túl lépett azon a méltányolható állásponton, hogy nem akar “belesodródni a háborúba”. Végül megszavazta a csomagokat. Ki zsarolt kit?”