Juszt László, Facebook: „Orbán úgy fogalmaz, hogy “nem enged az ukránok zsarolásának a kőolaj szállítás ügyében”. Érdemes ennél a kifejezésnél - “zsarolás” - megállni. Ki zsarol, kit? 2022-ben Magyarország a háború kirobbanásának évében az Orosz szankciós csomagok elutasításával túl lépett azon a méltányolható állásponton, hogy nem akar “belesodródni a háborúba”. Végül megszavazta a csomagokat. Ki zsarolt kit?”
Így írnak ők – Március 3., délelőtt
