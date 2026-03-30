Batka Zoltán, Facebook: „Győr nem jó hely Fidesznek, az embernek hamarjában Borkai ugrik be, meg az Audi-földek. Meg innentől a fekete csuklyások, akik ízelítőt adtak abból, hogy milyen az élet az orosz maffiával: bizonyos keretek között lehet játszani a lokálpatrióta honpolgárt, de ha a polgár már unja a színpadon ágáló köpcös csinovnyikot, akkor messziről hozatott fekete csuklyás rosszarcúak magyarázzák el neki, hová mehet meg mit csinálhat a saját városában. A győri fiaskó kialakulása ennél amúgy összetettebb volt. Orbán nemrég kínjában kitalálta, hogy Magyar Pétert és Lázárt utánozva kimegy a nép közé, ami kissé ugyan megkésett – úgy 16 évvel – de sosem késő, ugye. Csakhogy ez is amolyan értelméből »orbánosan« kiforgatott marketinghülyeség lett.”