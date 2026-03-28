Lendvai Ildikó, Népszava: „Ez már életveszélyes. Nem egyetlen ember vagy intézmény bukott le, hanem maga a rezsim. Nem egy kübli borult ki, kiáradt a rendszer egész pöcegödre. Muszáj gyorsan szippantókocsikat küldeni a lebukottak megsegítésére. Hogy Gulyás lekémezi a két tiszás informatikust, az már a rutin. A pánik közben megint becsúsznak komikus mozzanatok. A gyermekvédelmi ügyekben kapkodással nem vádolható hatóságok most - mint kiderült, koholt gyanú alapján - lázas hátkutatást tartatnak a két informatikusnál. Az Alkotmányvédelmi Hivatal sebtében összehozott rémült beszámolója szerint a két tiszást már sok éve figyelik ukrán kapcsolatok és kémkedés gyanúja miatt.”
„Koholt gyanú alapján - lázas házkutatást tartatnak a két informatikusnál”
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
