Kötter iskolázta le Fegyőrt, tanárian!

Kötter Tamás
2026. 03. 06. 15:03
Kötter Tamás, Facebook: „Azt hiszem elég egyértelműek voltak Zelenszkij szavai: politikai gyilkosságra buzdít Magyarország miniszterelnöke ellen. Ezen kár vitatkozni. Ami kissé ironikus az a gazdáját vesztett ronin erőlködése, hogy a Tisza néven futó politikai cirkuszkaraván bakjáról valaki észrevegye őt is. “Tisztelettel kérem”- hát persze egy politikai terroristát, a Tisza egyik “főinformatikusát” csak úgy tisztelettel meg lehet kérni innen Magyarországról, de mióta megtagadta a blokkolt olajvezeték uniós vizsgálatát az EU -ból? Nem hiszem! Tartsuk távol magunkat Ukrajnától és hazai csatlósaitól!”

