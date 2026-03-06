Lattmann úr most nem a kormányát, hanem a hazáját nézte le...

Lattmann Tamás, Facebook: „Szijjártó büszkén magyarázza, hogy Putyin nem kért semmit két magyar állampolgárságú hadifogoly Magyarországra engedéséért. Csak mondom, hogy az utcai koldustól sem kérünk semmit, amikor adunk neki némi aprót.”
