„Lázár, ez gyáva kis fasiszta”

Csintalan Sándor, Facebook: „Ezen beszartok! Lázár Zelenszkijnek öltözött!!!! Freud? Jung? Vagy Szondy Lipót kell ennek megfejtéséhez? Ez gyáva kis fasiszta. Mi a faszér kell ennyire félni a hatalom elvesztésétől? Jó bűnözőknek kell, megértem.”



