„Lázár nem gondolhatja, hogy sorsát nyugodt szívvel Orbánra bízhatja”

Lendvai Ildikó, Népszava: „A miniszterelnöknek szüksége van Lázár képességeire is. De a szeme sarkából mindig is figyelte: nem tör-e túl hamari utódlásra. Elvégre a mitológiában sem ritka, hogy a főistent saját teremtményei fosztják meg hatalmától. Orbánnak pedig esze ágában sincs Uránosz vagy Kronosz sorsára jutni. Majd egyszer, talán, ha ő maga jobbat talál ki magának. Addig legfeljebb sokat ígérően mutatja be Lázárt a saját főnökeinek: Putyinnak, Trumpnak. Érje be ennyivel. Lázárnak el kellett már viselnie az eltaszítást és az újra magasba emelő kegyet is. Nem gondolhatja, hogy sorsát nyugodt szívvel Orbánra bízhatja. Önálló karaktert kell építenie, talán majd pártja Orbán utáni korszakára gondolva.”



