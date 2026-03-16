Tarjányi Péter, Facebook: „Ma minden politikai oldal megmutatta az erejét. Sokan voltak. Fegyelmezettek, elszántak, szervezettek. Ez önmagában azt jelenti, hogy az ország nem közönyös, sőt harcra készül… De ami igazán látszott, az nem az erő volt, hanem a távolság és a kibékíthetetlen ellentét. Ugyanazon a napon, ugyanarra a szabadságharcra emlékezve magyarok ezrei álltak külön, egymástól elfordulva, nem egymásért. Valójában mindenki a saját igazát ünnepelte. Ez a mai Magyarország állapota. És nekem ez nagyon nem tetszik. A kérdés nem az, kik és hol voltak többen. Az sem, ki nyert ma. Hanem az, hogy lesz-e még közös minimum, ami miatt ez az ország egyben marad, és végre egyszer nem külön ünnepel…”