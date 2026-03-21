„Lesz mit fontolgatni”

Batka Zoltán
2026. 03. 21. 14:42
Batka Zoltán, Népszava: „A tömeges mártírhalál a siíta államban afféle államideológia, az iráni társadalomba ötven év alatt  mélyen beépült teokráciát alighanem még erősítette is néhány vezető likvidálása. Az iráni haderő pedig hozzálátott az ellenálláshoz, lezárták a hormuzi szorost, kirobbantva minden idők legnagyobb energiaválságát. Trump most egy reménytelenül elnyúló szárazföldi háború elé néz Iránnal, amihez szövetségeseket keres. Ebben a helyzetben küldi pár nap múlva tárgyalni Magyarországra is helyettesét, J. D. Vance-t. Orbánék pedig vagy nemet mondanak Trumpnak és Netanjahunak, amivel nagyjából vége is az "amerikai-magyar aranykornak", vagy küldenek katonát a volt szövetségesük, Irán ellen, és szembe találják magukat a legnagyobb békeharcos barátjukkal, a momentán Orbán újraválasztásán ügyködő Vlagyimir Putyinnal. Lesz mit fontolgatni.”


 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.