Batka Zoltán, Népszava: „A tömeges mártírhalál a siíta államban afféle államideológia, az iráni társadalomba ötven év alatt mélyen beépült teokráciát alighanem még erősítette is néhány vezető likvidálása. Az iráni haderő pedig hozzálátott az ellenálláshoz, lezárták a hormuzi szorost, kirobbantva minden idők legnagyobb energiaválságát. Trump most egy reménytelenül elnyúló szárazföldi háború elé néz Iránnal, amihez szövetségeseket keres. Ebben a helyzetben küldi pár nap múlva tárgyalni Magyarországra is helyettesét, J. D. Vance-t. Orbánék pedig vagy nemet mondanak Trumpnak és Netanjahunak, amivel nagyjából vége is az "amerikai-magyar aranykornak", vagy küldenek katonát a volt szövetségesük, Irán ellen, és szembe találják magukat a legnagyobb békeharcos barátjukkal, a momentán Orbán újraválasztásán ügyködő Vlagyimir Putyinnal. Lesz mit fontolgatni.”



