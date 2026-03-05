Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar Péterék és a tiszás tömeg nem szólalt fel, csöndben sunnyogtak”

Szabó Gergő
2026. 03. 05. 6:38
Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Zelenszkij próbált segíteni, amennyire csak lehet, taposta a magyarokat és a magyar kormányt, elvégezte Magyar Péter helyett a feladat oroszlánrészét, de végül ki kellett jönni a fényre a sunnyogó pannon Caligulának. A tiszások gyávaságánál csak az aljas hazaárulásuk dühítőbb. Arra jó volt ez az ukrán zsarolás és példátlanul aljas, pökhendi viselkedés, hogy kijöjjenek a bokorból a hazaárulók. Sajnálom, tudom, hogy elcsépelt szó, de ezt most másképpen nem tudom meghatározni, a Tisza Párt és a baloldal, aki együtt örömködött és felszólított a magyar érdekek helyett az ukránok támogatására, azokat a hatályos törvények alapján számon kell kérni. Ha ezt engedjük, akkor ezek bármeddig elmennek. Ha belenézünk a mélyébe a dolgoknak, csak annyit látunk, hogy van egy olyan, ismét külföldről gründolt politikai erő, aki a saját nemzete kárára köt alkukat és így akar hatalomba kerülni. Amikor a Barátság kőolajvezetéket nem indította újra Zelenszkij, akkor Magyar Péterék és a tiszás tömeg nem szólalt fel, csöndben sunnyogtak, hátha magától megoldódik az ügy. De még a hazaáruláshoz is kell egyfajta tökösség, nekik ez sem volt meg. Segített tehát Zelenszkij, aki továbbment, annyira, hogy a végén még azt is bevallotta, hogy egyszerűen NEM AKARJA újraindítani a kőolajat hazánk felé. Ne feledjük, erre a helyzetre rátett az iráni háború, amely tovább bonyolította az ellátást. Nyugaton egyébként már komoly áremelkedések vannak, hiszen a 25 százalékkal drágább szaúdi olaj és a kétszeres áron szállított katari gáz már nem jön a Hormuzi-szoroson.”

