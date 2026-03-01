Dezse Balázs, Origo: „Miközben a világ konkrétan a feje tetejére áll, és az Iránt ért izraeli–amerikai támadásoknak várhatóan brutális következményei lehetnek a globális energiapiacra és az energiaárak alakulására világszerte, mindezt úgy, hogy Ukrajna egy Magyarország számára kulcsfontosságú, eddig megbízhatóan működő szállítási útvonalat blokkol azért, mert nem szeretnénk részt venni a háborújukban, Magyar Péternek minderről egyetlen dolog jutott eszébe: Orbán ne bujkáljon kordonok, TEK-esek és propagandisták mögött, és álljon ki egy vitára. Szerinte ilyen egy igazi vezető.”
