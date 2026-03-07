Mandula végtelenül csalódott a Tisza listája miatt

Mandula Viktor, Facebook: „Hagyjatok most! Csalódott vagyok. Nem került fel a Tisza lisájára Fekete-Győr András, Mérő Vera és Jámbor András sem.”
Így írnak ők – Március 7., délelőtt
