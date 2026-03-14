Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Alapvetően utálom a tömegszámolgatás tudományát, ezért most ahelyett, hogy a Békement után számolnék be arról, hogy mi voltunk többen, inkább előre szaladok. Abból ugyanis, hogy a Deák téren lesz Bütyökék vergődése vasárnap könnyen megfejthető, hogy már a fővárosban is fogyatkozik a gyülekezet. Szóval. Bütyök és sleppje megint a Fideszt próbálja utánozni, és a Békemenet napjára hirdette meg a saját fővárosi vergődését. Eleve komikus ez a kullogás Orbán nyomában, de a mostani szervezésnek van még egy diszkrét bája. A helyszín ugyanis a Deák tér, ami, hát valljuk be, pici. A Deák pontos méretét nem igazán lehet meghatározni, mert nagyon tagolt és belecsúszik az Erzsébet tér is, de az tény, hogy jóval kisebb, mint a Kossuth, ami a Békement végállomása lesz. Ezen kívül jóval zsúfoltabb is. Tele van beszúrt üzletekkel, metró állomással, megállókkal, valamint több ezernyi turistával, akik napközben nyilván arra felé fognak császkálni, és Tszitsza majd jól felhasználja őket a "tömegfotókhoz". A Kossuth tér ezzel szemben üres, tágas, nagyjából 65 ezer négyzetméter nagyságú, 5-700 ezer ember befogadására alkalmas, és ehhez még hozzájön az Alkotmány utca is, ami a Békemeneteken szintén rendszeresen megtelik. A Fidesz rendezvényére tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb tömeg várható, mint Bütyökére. Ezért is felesleges a számmisztika arra vonatkozóan, hogy hol lesznek holnap többen, előre lehet tudni.”