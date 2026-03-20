„Már vártam, hogy megérkezzen a menetrendszerű Tóta W.-ukáz”

Hont András
2026. 03. 20. 6:53
Hont András, Facebook: „Már vártam, hogy megérkezzen a menetrendszerű Tóta W.-ukáz, mely szerint takarodjon mindenki a Párt útjából, akinek indulását Zsdanov elvtárs a Kominformban helyteleníti. Frakciózgatásnak, egyénieskedésnek, elkóricálásnak helye nincs. Mégpedig azon az alapon nincs, amit a művelt körök álmukból fölkeltve fújnak, hogy a kisebb szervezetek rontják a Párt esélyeit, és a teljes önfeladás, a Párttal való totális azonosulás a személyes autonómia és a közösségi szabadság megőrzésének egyetlen módja. Ahogy a verdiktet már a négy évvel ezelőtti Tóta-cikkben (meg az összes korábbiban is) olvashattuk: „választást kell nyerni előbb, és lebontani az illiberalizmust”. Mert az biztos úgy lenne, hogy egy esetleges új kormány a „virágozzék száz virág” jegyében majd fair versenyt teremt, meg sokszínűséget és kényszermentességet, és véletlenül sem a saját hatalmát igyekszik megszilárdítani. Biztos, nem, mert a Tóta úgy írta. Igaz, hogy a korábbiból sem jött be semmi, a Kutya Párt egy hangyafasznyit sem módosított az eredményen, de annál rosszabb a tényeknek.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

