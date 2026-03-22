Tarjányi Péter, Facebook: „Marhaság, marhaság, marhaság. Álljunk már meg! Hallhattuk, hogy Ukrajna meg akarja támadni Magyarországot. Marhaság! Orbán önmerényletet készít elő orosz segítséggel. Marhaság! A magyar rendőrség „igazságszérumot” adott egy ukrán pénzszállítónak. Marhaság! A valóság az, hogy idegháború zajlik Magyarországon és totálisan szétfeszíti az érzékelésünket. Nem tankokkal. Nem rakétákkal. Hanem hírekkel.”