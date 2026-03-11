Márki-Zay mindenáron „vért akar”

Márki-Zay Péter, Facebook: „Lázár János minden egyes megszólalása aranyat ér... majd a jövőbeni büntetőeljárások során. Vélhetően akkor már nem lesz akkora arca, mint manapság, és talán átértékeli mindazokat az embertelen megnyílvánulásait és tetteit, amelyeket állami vezetőként emberek és társadalmi csoportok ellen az elmúlt 20 évben elkövetett...”