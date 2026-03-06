Gelencsér Ferenc, Facebook: „Az elmúlt évben három alkalommal találkoztam Zelenszkijjel. Hol jobb, hol rosszabb hangulatban fogadott minket, attól függően, hogy mik voltak országa háborús, gazdasági és a jövőbe mutató integrációs kilátásai. Ezek során a találkozások során egy alapvetően szókimondó, a politikában már-már szokatlan módon egyenesen kommunikáló embert ismertem meg. Ez a fajta kommunikáció emberként szimpatikus lehet, azonban egy ország vezetőjének szavai súlyt jelentenek. Amennyiben nem jelentenének, az egyenlő lenne azzal, hogy az illető személy diszkreditálódott. Zelenszkij azonban jelenleg a kontinens egyik legfontosabb politikusa, és mint ilyen, minden egyes szavának tonnákat nyomó súlya van. A jelenlegi világpolitikai helyzetben az elnök által elmondottak – még akkor is, ha azokat az évek óta felhalmozott frusztráció okozza – nem elfogadhatóak. Teljesen más, ha egy feldühödött állampolgár mondja nekem pultozás közben, hogy szerinte mit kellene tenni a magyar kormány tagjaival, mintha egy háborút vívó ország elnöke.”