Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„...még akkor is, ha azokat az évek óta felhalmozott frusztráció okozza...”

„...még akkor is, ha azokat az évek óta felhalmozott frusztráció okozza...”

Gelencsér Ferenc
2026. 03. 06. 15:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Az elmúlt évben három alkalommal találkoztam Zelenszkijjel. Hol jobb, hol rosszabb hangulatban fogadott minket, attól függően, hogy mik voltak országa háborús, gazdasági és a jövőbe mutató integrációs kilátásai. Ezek során a találkozások során egy alapvetően szókimondó, a politikában már-már szokatlan módon egyenesen kommunikáló embert ismertem meg. Ez a fajta kommunikáció emberként szimpatikus lehet, azonban egy ország vezetőjének szavai súlyt jelentenek. Amennyiben nem jelentenének, az egyenlő lenne azzal, hogy az illető személy diszkreditálódott. Zelenszkij azonban jelenleg a kontinens egyik legfontosabb politikusa, és mint ilyen, minden egyes szavának tonnákat nyomó súlya van. A jelenlegi világpolitikai helyzetben az elnök által elmondottak – még akkor is, ha azokat az évek óta felhalmozott frusztráció okozza – nem elfogadhatóak. Teljesen más, ha egy feldühödött állampolgár mondja nekem pultozás közben, hogy szerinte mit kellene tenni a magyar kormány tagjaival, mintha egy háborút vívó ország elnöke.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.