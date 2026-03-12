„Megérdemelnek kollektíven egy Leni Riefenstahl-dijat.”

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Megadja Gábor
2026. 03. 12. 15:48
Megadja Gábor, Facebook: „Nemcsak a film készítői és Bütyök, de a teljes független, kritikus éttermiség is megérdemel kollektíven egy Leni Riefenstahl-dijat. Nem elég, hogy maguk alá pisilnek a gyönyörtől, hogy láthatják újra a vízen járni a zsebmessiásukat, de ezt még közlik is az ország népével és a világ közvéleményével. Olyanok rajongják darabokra Kútvölgy legnagyobb övcsat-, könyvespolc- és gyógyszerművészét, akik minden melós füttyentés után behívnák a kéksisakosokat, de legalábbis azonnal szigorúbb törvényeket követelnek az elnyomó férfiuralommal szemben. És olyanok tombolnak úgy, mint tinilányok a Bitliszen, akik – szemben a személyi kultuszban élő kritikátlan birka fideszesekkel – függetlenek, kritikusak, értelmiségiek. A bónusz, hogy a rajongás tárgya egy kedvezményezett NER-sikerpöcs. Ez az egész csodálatos. Kérek belőle még.”

