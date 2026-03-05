Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert”

„Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert"

Gréczy Zsolt
2026. 03. 05. 6:38
Gréczy Zsolt, Facebook: „Megint azzal jonnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj de nagyon kontraproduktív - szerintük -, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban. Csak nem tud valamit, mi minden történt, amikor még ott ült az első sorban, és táncolva ünnepelte Orbánt?”


 

