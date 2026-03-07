„Megpróbálja feltartóztatni az áprilisban érkező szopórollert”

Ambrózy Áron, Facebook: „Panyolc Szabi, az egyszemélyes álhírgyár fedésében dolgozó ügynök megpróbálja saját testével feltartóztatni az áprilisban érkező szopórollert. A HVG önkéntesei utasításra élőláncot fejlesztenek. De a szopórollert nem bírják feltartóztatni, Bütyök elszántan hajt. A tartótiszteknek azért lassan el kéne árulni, hogy Magyarország nem Románia. Keverik Budapestet Bucurestivel.”