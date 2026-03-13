Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Melankolikus morfondírozás a Jobbik ravatala felett”

„Melankolikus morfondírozás a Jobbik ravatala felett.”

Balogh Gábor
2026. 03. 13. 14:35
Balogh Gábor, ÖT: „A Jobbik és nemzedéki ikerközössége, az LMP parlamenti képviseletének megszűnésével egy fiatalon politizálni kezdő és hamar megöregedő, koravén generáció távozik a magyar közélet reflektorfényéből. Az én nemzedékem. Ötvenévesek sem vagyunk, s már túl vagyunk nekibuzduláson, tündöklésen, hanyatláson és bukáson. A Tisza Párt vezetője és legtöbb prominense nagyjából egyívású velünk – ám ez nem életkor kérdése. Politikatörténeti szempontból ők már egy teljesen más eresztés. Küldetéstudatuk láthatóan bőven van. Hogy küldetésük lesz-e, azt majd a történelem eldönti. A miénk egységes közéleti generációként véget ért, mielőtt igazán elkezdődött volna. Szomorú, hogy így alakult, de talán szükségszerű is. És közel sem biztos, hogy olyan rossz ez nekünk. Ha bízunk, mi már csak másokban fogunk bízni, magunkban nem. De csalódni is csak másokban fogunk, s nem magunkban. Azon már túl vagyunk. És ki tudja, talán jobb ezen átesni aránylag fiatalon. Az illúzióink végleg odavannak. A jövő nagy kihívása, hogy a hitünkből azért még maradjon valami.”


 

