Schilling Árpád, Facebook : „Az elmúlt két hétben több ezer komment érkezett az április 12-i választással kapcsolatos bejegyzéseimre. Bár nagyon kevés fideszes vélemény volt közöttük, amelyek többnyire pikírt vagy agresszív stílusban íródtak (ami annyira nem lepett meg), a többségben lévő ellenzéki kommentek időnként túlmentek minden határon. Egymást ócsároló, minősíthetetlen stílusban kioktató, fenyegető, személyeskedő, alpári bejegyzések, amelyek vagy engem, vagy egymást gyalázták, tépték, rángatták, szégyenítették. A hangulat szélsőséges, ami teljesen érthető, hiszen Orbán Viktor hatalmaskodása minden emberséget, türelmet és örömöt kiszívott az országból, így még a saját követői, tehát az elviekben elégedettek is olyannak tűnnek, mint akik folyamatos elnyomásban élnek, hát még azok, akiket teljességgel kiszipolyozott a NER. Mégis az ellenzék, amely Orbán Viktor ellen küzd, akik mind mi vagyunk, mi gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, igaz demokraták, és hát nem. Korábban sokat kritizáltam Magyar Pétert, amiért megbélyegezte a korábbi ellenzéket. Nem a kritika zavart, hanem a megbélyegzés, az „óellenzékiség”, amely válogatás nélkül mindenkit egy sátor alá terelt, elítélt és kirekesztett.”
„Mi gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, igaz demokraták, és hát nem!”
