„Mi is volt az az Európai Unió?”

Bálint Botond, PestiSrácok: „Sajnos a múlt idő használata nemcsak jogos, hanem szükségszerű is már. Az EU először is tényleg egy békeprojekt volt. Amikor a jogelődjét létrehozták, Európa gyakorlatilag egy bő emberöltőn belül volt túl két olyan totális belháborún, amely közül bármelyik is – talán örökre – megroppantotta a demográfiáját, és szinte bizonyosan megszüntette a kontinens bolygó szintű vezető szerepét. Az Európai Unió az utolsó lehetősége volt a kontinens nyugati felének arra, hogy összefogva megmentsen valamit a nyugati civilizáció európai központjából. Így utólag ez már sokkal nyilvánvalóbb, mint ezt a példátlanul sikeres újjáépítés és a 70-es, 80-as évek gazdasági sikerei alatt gondolni lehetett. Akkor már és még ugyanis ezt természetesnek gondoltuk. Amerikai védnökség alatt Európa a világ közepe maradt, és a Szovjetunió összeomlása után, a történelemben először, és mert úgy tűnt, hogy nagyon jól mennek a dogok, az Európai Gazdasági közösség alakult azzá az Európai Unióvá, amelyet a 2010-es évek elejéig ismerni véltünk, és amelyhez reményeink szerint 2004-ben mi például csatlakoztunk.”