„Miért is akarna a Tisza közösködni?”

Schilling Árpád, Facebook: „Egyrészt a képviseleti demokráciában a választások alapvetően arról szólnak, hogy a pártok megmérettetik magukat egymással szemben. Nem azért van egy párt, hogy a másik pártnak kampányoljon, ez valahogy nem életszerű, hiszen miért vagyok egy pártban, ha a másik párt érdekeit képviselem. Másrészt az együttműködés, a koalíció általában a választások eredményeinek ismeretében szokott körvonalazódni. Vagy elvi alapon, vagy pragmatikus szempontokat figyelembe véve, például azért, mert csak így válik lehetővé a kormányzás, avagy a stabil kormányzás. Így volt ez 1994-ben, 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban is. 2010 óta más a történet, mert a Fidesz egyrészt a maga javára formálta a választási törvényt, másrészt mert a pártok együtt sem voltak képesek megszorongatni. Most a Tisza egyedül képes erre. Miért is akarna közösködni?”