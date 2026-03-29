Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Mikor lett a lopás a létező legsúlyosabb bűncselekmény? Mikor lett a lopás mindenre kifogás, még a kirívó jellemhibákat és bűnöket is felülíró érv? Lehet valaki nőverő, sőt a saját gyerekei mögé elbújó gyáva nyúl, lehet idegen államok bábja idehaza, továbbá lehet narkós és súlyos személyiségzavarokkal küzdő – ez mind-mind nem számít, mert a másik oldal lop. Ennyi: lop. Sokak szerint ennél egyszerűen nem lehet súlyosabb dolgot elkövetni. Sőt, elkövetni sem kell már semmit, nem kell bizonyíték, vagy legalább valami erős alátámasztás; elég bemondani. Lopnak. Sőt, szétlopták az országot. Amikor pedig kiderül, sőt ők maguk buktatják le saját magukat a hazudozással, akkor nincs itt semmi látnivaló, haladjunk.”



