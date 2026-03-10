Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Minden eddiginél jobban eldurvult a vita"

„Minden eddiginél jobban eldurvult a vita”

Ifj. Lomnici Zoltán
2026. 03. 10. 6:58
Ifj. Lomnici Zoltán, Civilek.Info: „A helyzet az, hogy minden eddiginél jobban eldurvult a vita, s az is kiderült, hogy ha szülőként tekintenénk az EU-ra, amelynek gyerekei a tagállamok, azt kellene mondanunk, hogy ilyen szülőkből, bizony, nem kérünk, hiszen a felmenők nem a gyerekeket támogatják, hanem másokat. A választások után újra kell majd gombolni ezt a kabátot, természetesen nem a kilépés formájában, de újra kell gondolni.”


 

