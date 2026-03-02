Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mindkét eset kimeríti a hazaárulás bűncselekményének ismérveit”

„Mindkét eset kimeríti a hazaárulás bűncselekményének ismérveit”

Schilling Árpád
2026. 03. 02. 6:32
Schilling Árpád, Facebook: „Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az ukrán hadsereg támadására való hivatkozással elrendelte a Magyar Honvédség kitelepülését a kritikus energetikai infrastruktúra védelmére. Ez egyrészt háborús pánikkeltés, másrészt a magyar hadsereg választási pártérdekekre való felhasználása. Mindkét eset kimeríti a hazaárulás bűncselekményének ismérveit. Ezért a honvédelmi miniszternek és a honvédség vezetőinek bíróság előtt kell felelniük.” 

