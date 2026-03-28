Horn Gábor, Facebook: „Akkor mégegyszer a Szijjártó és Lavrov különleges kapcsolatról: miről beszélhettek , beszélhetnek heti szinten a külügyminiszterek, miközben állítólag van egy hosszú távú energia szerződés a két ország között és az energia ügyekben egyáltalán nem Lavrov az orosz kormány felelős vezetője, miközben a két ország tényleges kapcsolatai gazdasági, vagy éppen kulturális szinteken lényegében a minimalaisra csökkentek a két ország között ( az Unió országainak érintett minisztereivel , akikkel tényleg vannak napi szintű ügyeink, jól láthatóan kifejezetten rossz a magyar külügyminiszter kapcsolata..)?!”



