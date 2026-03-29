Boris Kalnoky, Facebook: „Miskolc. Benyomásom: Nincs forradalmi hangulat, az állandó botrányhírek a médiában nem is jutnak el feltétlenül az emberekhez, és vannak olyan társadalmi rétegek, ahol véleményem szerint egy közvélemény kutató sem járt. Többnyire aki mindig is ellenzékre szavazott, az most is fog, aki a fideszre, az most is fog. Egyesek elfordultak a Fidesztől, de azok közül csak egyet találtam aki a Tiszára szavazna. Persze ez nem reprezentativ, csak a benyomásom, miután 2 napon át sok mindenkivel beszélgettünk - tiszás aktivistákkal is (mind korábbi jobbikosok, DKsok, Momentumosok).”



