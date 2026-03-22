Mondjátok gyogyósok, mégis mi volt a terv?

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „A nyilvánvaló erőviszonyok ellenére kitartóan igyekeztek túlordítani a fideszeseket, de nagyon nem sikerült. Sőt, tulajdonképpen (hasznos hülyék) ők csináltak a fideszes nézőkből igazi szurkolókat. Amint rákezdtek a mocskosfideszesézre, a táborból jött a „Csak a Fidesz” válaszul. Megindult a jó hangulatú „felelgető”, mint valami meccsen, és természetesen, az egyértelmű erőviszonyok miatt a fideszesek győztek. Ők voltak a hangosabbak, a provokálni jött gyogyósok alulmaradtak, ettől pedig mindenkinek jó kedve lett. Kivéve persze azt a tucat mocskosfideszesezőt. Tök jó, hogy jöttek. Sokkal jobb a meccs, ha van ellenfél, és még ennél is szórakoztatóbb, ha rögtön megvan a fölényes győzelem. Nem tűnt fel, de biztos volt valami olyasmi szándékuk is, hogy ők megmutatják a fideszes közönségnek, hogy ők mennyivel fiatalabbak, okosabbak, polgáribbak – úgy alapvetően szimpatikusabb társaság. Illetve nem a helyszínen lévő közönségnek, hanem az ott rögzített felvételeket mutogatják majd a hálózat propagandával foglalkozó elemei (influenszerek, médiamunkások) a szélesebb nyilvánosságnak, hogy hát nézzék meg, mennyivel cukibbak a bütyökisták. Nem jött be. Sőt! Igazából pont az ellenkezője (hasznos hülyék) jött össze, kínosak, ostobák, erőszakosak voltak. A felvételekből az jött le, hogy a fideszesek lazák, nyugodtak, néhányan kiröhögik őket, a gyogyósok meg óbégatnak, hisztériáznak, káromkodnak.”