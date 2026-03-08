„Mongol tempó”

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Egy Szovjetunióban, a mai Ukrajna területén született és felnőtt, a ‘90-es évek végéig Kijevben dolgozó, vállalkozó, üzletelő idősebb úriember magyarázta nekem pár éve, hogy az ukránok nem szlávok. Ők kunok, tatárok, besenyők és mongolok leszármazottai; ha máshogy nem, hát lélekben. Ezen a héten értettem meg a szavait. Azt mesélte, hogy a szlávok, pláne a ruszkik és a szerbek alapvetően kemény, kegyetlen arcok, de azokra már hatott a kereszténység: ismerik az irgalmat, értik a kompromisszum szó jelentését. Nem nagyon, de legalább egy picit. Ha nem is egészen vág egybe az ő emberségük a miénkkel, van esély a tárgyalásra. Az ukránokat – mondta nekem – más fából faragták. Náluk az a törvény, hogy vagy te erőszakolsz, vagy téged erőszakolnak. Vagy te rabolsz, vagy téged rabolnak ki.”



