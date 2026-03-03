Jeszenszky Zsolt, Pesti Srácok: „Végül az előző rész nem verte annyira ki a biztosítékot a feministáknál, mint amennyire számítottam rá. Aztán ki tudja: lehet, hogy elraktározták, betárazták a dolgot, s majd pár hónap múlva zúdítja rám ömlesztve Mérő Vera, Perintfalva Rita, Bódis Kriszta és a többi sátáni figura a karaktergyilkos cunamit. Végül is a kecske-sztorit is jóval később habosították fel ahhoz képest, amikor adásban került; de Ambrózyék jákobozása is több hónapos történet volt, mire előszedték. Szóval sosem tudjuk ezeknél az aljas gazembereknél, hogy mikor forgatják épp ki egy jobboldali közszereplő szavait, mikor építenek fel egy hamis narratívát, és hergelik föl vele a szektájukat a belpesti vadliberálisokat, amiben ilyenkor mindig asszisztál nekik a teljes balos cselédsajtó. Mindenesetre, most Magyar Péter nőgyűlölő szavazói következnek...”



