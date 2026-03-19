Hadházy Ákos, Facebook: „A hatos számú választókerületben biztosan vagy én, vagy a Tisza jelöltje nyer majd(az általam ismert utolsó Medián-mérés szerint nagy valószínűséggel én). Viszont szívesen meghallgatnám, hogy ifjú honfitársunk (akivel győzelmem esetén is kollégák leszünk, hiszen befutó helyet kapott a listán) mit és hogyan csinálna jobban. Bár nem esélyes, az állampárti jelöltnek is mérhető támogatottsága van, akit én ugyan nem tartok politikusnak (inkább egy bűnszervezet tagjának), de azért lennének hozzá kérdéseim.”