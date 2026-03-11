Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ne bántsd a Kutyapártot!”

„Ne bántsd a Kutyapártot!"

Dobrev Klára
2026. 03. 11. 6:38
Dobrev Klára, Facebook: „Szervezetten, jogi úton próbálni megsemmisíteni, amit a Kutyapárt elért - tisztességtelen, elfogadhatatlan. Azokra nézve szégyen, akik csinálják. Különösen, hogy láthatóan azért pont a Kutyapárt lett a célpont, mert ők nem indulnak mind a 106 körzetben, így náluk “könnyebb”, esélyesebb lehet kiütni a listát, mint másoknál. Vagyis nem valódi jogi probléma van itt, hanem ócska hatalmi számítás. Azt kérem mindenkitől, hogy ne engedjék elvenni a Kutyapárttól az indulás jogát! A fellebbezéseket a megyei/fővárosi választási bizottságok fogják elbírálni. Arra kérem a bizottságok tagjait, hogy ne engedjenek a nyomásnak, ne engedjék megakadályozni a Kutyapárt listaállítását! Ezekben a választási bizottságokban a választott tagok mellett pártdelegáltak is ülnek, szavaznak. Így ott vannak a DK-s tagok is, akik tudják, hogy a törvényesség és a tisztesség előbbre való az ócska politikai számításnál. Ők tudják, hogyan kell szavazniuk. Kérem a bizottságok tiszás és más ellenzéki tagjait, hogy ők is esküjük és nem pártérdekeik szerint szavazzanak majd. A választók ajánlásaikkal úgy döntöttek, hogy esélyt adnak a Kutyapártnak az indulásra. Ne engedjük, hogy ezt jogászkodással próbálják elvenni tőlük!”

