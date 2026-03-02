Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nektek a Fideszben a véretekben van a hazugság"

„Nektek a Fideszben a véretekben van a hazugság”

Szabó Tímea
2026. 03. 02. 14:46
Szabó Tímea, Facebook: „A hazugság és az erőszak Orbán rendszerének alapelemei. „Szarrá vert a fideszes alpolgármester" – mondta a fotón látható nő, aki akár el is veszítheti a látását az egyik szemére. Eközben Szentmártonkáta alpolgármestere lemond, de persze tagad. Tagadsz, te szemétláda! Persze, hogy tagadsz, mert nektek a Fideszeben a véretekben van a hazugság, a tagadás és az erőszak. Azt hiszitek, mindent megtetettek, és mindent megúsztok. De elhiheted, te sz@rházi, figyelni fogom az ügyedet. Ti pedig, ott a legfelsőbb szinten, véditek a bántalmazókat, a nőverőket, a gyerekgyilkosokat, a ped0fil szörnyeket."


 

