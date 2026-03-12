Csintalan Sándor, Facebook: „Manapság elmebetegekből túlkínálat van a világban. Tudjuk. Nem az Ukránok fenyegették meg Orbán Viktort és családját. Hanem valaki, aki Ukrán. Kinek dolgozik nem tudjuk. Pont.”
Így írnak ők – Március 12., délelőtt
Csintalan Sándor, Facebook: „Manapság elmebetegekből túlkínálat van a világban. Tudjuk. Nem az Ukránok fenyegették meg Orbán Viktort és családját. Hanem valaki, aki Ukrán. Kinek dolgozik nem tudjuk. Pont.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!