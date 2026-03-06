Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

„Nem jött elő a dögszagú, oszladozó pannon puma”

„Nem jött elő a dögszagú, oszladozó pannon puma”

Hargitai Miklós
2026. 03. 06. 15:03
Hargitai Miklós, Népszava: „Nem jött elő a dögszagú, oszladozó pannon puma, meg úgy általában a magyar állam teljes szétesése sem – önök el tudnak képzelni egy miniszterelnöki interjút bárhol a világon, ahol a riporternek egyetlen kérdést sem ér meg a negyedik éve tartó stagfláció? Minimum arra reflektálhatott volna, amit pár napja mondott Orbán, miszerint nem szeretne úgy választásba menni, hogy gazdasági káosz van az országban; legalább annyival, hogy ezzel már elkésett. Vagy még inkább azzal (amit mondjuk egy Baló György biztosan nem hagyott volna ki), hogy még most is van erre egy üzembiztos megoldás: mondjon le.”

