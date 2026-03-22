Némethék szemében mindenki hiteltelen, csak Magyar a szeplőtelen

Németh Péter
2026. 03. 22. 6:31
Németh Péter, Népszava: „Még sosem voltam nyomozó, bevallom, nem is értek hozzá, tehát fogalmam sincs hogyan fogják felgöngyölíteni az esetet, amely ugye közel két éve, 2024 augusztusában történt. Magyar ugye azt mondta, ő nem fogyasztott drogot, V.E.-nek nem olvastam ezzel kapcsolatos nyilatkozatát, rajtuk kívül a rejtélyes arab férfi jelentkezett szemtanúként, de azt ő sem állította, hogy látta volna a fogyasztást, csak magát a drogot. Ha az volt, mert hát ő sem „kóstolta” meg, csak látta, és gyanakodott. Nem becsülném le a nyomozók képességét, bizonyosan alapos munkát fognak végezni, mert össztársadalmi érdek, hogy kiderüljön drogozott-e az ellenzék egyik esélyes miniszterelnök-jelöltje. Az elfogulatlan ügyészség, csak úgy mint az elmúlt másfél évtizedben, nyilván most is pártatlan szakmai munkát fog végezni, és valamikor eredményt fog hirdetni. Az én feltételezésem az, hogy bizonyítottnak fogja látni: Magyar Péter hozzányúlhatott a fehér porhoz, másként: a droghoz. De vajon mi történik ekkor? Eljárást indítanak? Eltiltják Magyar Pétert? Ezek egyelőre nem járható utak, hisz védi őt a mentelmi joga. Akkor hát? Ráveszik Vogelt, hogy valljon a Tisza elnöke ellen. Ez könnyen előfordulhat. Csak az nem, hogy higgyünk neki vagy akár az ügyészségnek.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

